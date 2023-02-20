РИА Новости: депутат Останина предложила запретить иностранные языки на ТВ

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20 февраля 2023, 18:54 Источник: РИА Новости

Здание Госдумы, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому телевизионные программы должны транслироваться только на русском или национальных языках республик РФ. Инициатором выступила член Госдумы от КПРФ Нина Останина.

«Поскольку русский язык - государственно образующий язык, то, естественно, все телевизионные программы должны транслироваться на русском языке… и национальный язык наших национальных республик», - рассказала депутат РИА Новости.

Отмечается, что текст соответствующего проекта размещен в электронной базе Госдумы. Поясняется, что иностранные языки из сферы распространения информации предлагается исключить.

Ранее Останина предложила разрешить приобретение автомобиля за счет маткапитала.