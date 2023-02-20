Депутат Василий Власов предложил разрешить тратить маткапитал на приобретение спортивного инвентаря для детей

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20 февраля 2023, 17:53 Источник: RT

С предложением расходовать средства материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря для детей выступил депутат Государственной Думы РФ Василий Власов. Письмо с инициативой направлено на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, сообщает RT.



В своем обращении парламентарий предлагает рассмотреть возможность расширения права использования средств материнского капитала на покупку детского спортивного инвентаря.

«В связи с этим прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширения права использования средств материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря», — говорится в тексте обращения.



