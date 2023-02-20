Латыш или латвиец – в чем разница

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

20 февраля 2023, 17:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В комментариях к моим статьям часто всплывает вопрос – «Почему вы пишите латвиец, а не латыш – в Латвии все же латыши!» Могу сказать с полной уверенностью, что существует большая разница между латвийцами и латышами, даже на законодательном уровне.

Если вы назовете коренного гражданина Латвии – латвийцем, то он уж точно обидится, если учесть, что его предки, да еще, в пятом поколении, родились в Латвии… Для него латышский язык, конечно, родной – на нем говорили его предки, он сам, его дети. Латвия – его Родина, как он считает, исторически…

Можно ли русского человека, который родился в Латвии, но является носителем русского языка, имеющий паспорт постоянного жителя страны, назвать латышом? Конечно, нет!

Латыши – это национальность! Латвийцы – принадлежность к государству или государственность!

Латвия – многонациональная страна, в которой живут коренное население – латгальцы, латыши, а также русские, украинцы, белорусы, литовцы, поляки, потомки балтийских немцев… Иными словами, много представителей нацменьшинств.

Тридцать лет назад, когда Латвия вышла из состава СССР, то моментально, поверьте, на государственном уровне возник «лозунг» - «Латвия для латышей». Эта официальная преамбула к Конституции ЛР, которая гласила – «гарантировать вечное существование и развитие латышской нации, ее языка и культуры».

Как, например, балтийский немец или еврей, русский, украинец, которые родились в Латвии могут быть титульными латышами? Да, есть такое понятие, как «титульный латыш» - в десятом поколении проживает на территории Латвии…

Совсем недавно, я выясняла у националистически настроенных титульных – что значит латыш и латвиец?

Услышала такие мнения – «Тот, кто родился в Латвии в латышской семье, не первое поколение, кто имеет гражданство Латвии, принимает все, что происходит в стране – латыш!», «Латыш – человек, предки которого родились на территории Латвии, а, например, русские, рожденные в ЛР, имеющие гражданство Латвии путем натурализации, но родной язык – русский… лучше их называть латвийцами».

Латыши – это особый менталитет, который формировался исторически.

Да, человек может получить гражданство Латвии, выучить латышский язык, но никогда не станет латышом! В силу своего менталитета.

Я живу в Латвии с рождения – мама у меня балтийская немка, а папа – сибиряк… Так случилось, что семью моей мамы депортировали в Сибирь… А дальше, жизнь в прекрасном таежном крае и знакомство с моим папой… Мама захотела вернуться в Латвию – вернулись, и уже на склоне их лет, родилась я.

Я никогда не считала себя латышкой – никогда! Но я родилась в Латвии – кто же я? Моя государственная принадлежность – Латвия.

Помню, как на одном заседании парламента Латвии, много лет назад, представители Нацблока просто выпрыгивали, простите, из «портков» крича: «Не сметь всем подряд называть себя латышами! Латыш тот, кто веками жил тут, разговаривал на латышском, боролся за независимость, погибал! А все остальные – нет! Пусть называют себя латвийцами! В их жилах не течет кровь латыша!»

Да, и такое можно услышать в Латвии.

Совсем недавно был поднят вопрос – «кто они, русскоязычные Латвии?»

Латвийский режиссер Виестурс Кайриша дал определение – «русскоязычное население Латвии – понятие устаревшее, которое давно пора сменить на «латышей русского происхождения». Не все политики поддержали эту идею.

А вот экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга дала четкое определение, кто такой латыш – «Латыш тот, кто имеет латвийский паспорт и кто говорить по-латышски».

У г-жи Фрейберги хватило такта и ума не вдаваться в подробности, о какого рода паспортах идет речь – есть же граждане, а есть постоянные жители Латвии, но неграждане, потому как они, по словам экс-президента, «наши люди, соотечественники».

Сегодня времена изменились – есть латыши, которые называют себя хозяевами и титульными, а есть все остальные – латвийцы, потому как в преамбуле к Конституции Латвии сказано – «Латвия для латышей!» Если течет в жилах латышская кровь предков, то ты тогда латыш… Хочешь стать латышом – докажи! Откажись от своих исконных корней, забудь язык своих предков, например, русский, и тогда, возможно, твои внуки-правнуки станут латышами.

Вот потому, когда я пишу о всем народе Латвии, то употребляю слово «латвиец», а когда о титульных из парламента, то говорю – «латыш».

Вот такие прибалтийские нюансы!