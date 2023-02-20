Латвийский военный эксперт Раев: цель России сейчас - уничтожить или ослабить армию Украины

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20 февраля 2023, 17:40 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

С каждым днем все больше и больше появляются в Латвии «специалисты», которые «точно» знают, когда завершится спецоперация. Утро в Латвии началось с «предсказаний» военного эксперта страны Игоря Раева.

«С приближением годовщины военных действий растет вероятность нового наступления России на Украину. И на этой неделе эта вероятность очень высока. Уже сейчас вооруженные силы России наступают по всем направлениям. Но я бы не сказал, что все так безнадежно для Украины – она может наносить контрудары и освобождать некоторые территории. Проблема в том, что точно не известно, сколько и какие силы России стянуты к северной границе Украины. Ясно одно, Россия смогла собрать армию. Пока ничего не проиграно для Украины, но говорить о легких временах нет оснований, а нас еще ожидают много тяжелых моментов. Я думаю, что военные действия продолжатся на протяжении всего лета и осени… Цель России сейчас -уничтожить или ослабить армию Украины», - заявил эксперт Раев.