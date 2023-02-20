Следственный комитет проведет проверку по факту продажи земли на Василеостровском острове

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

20 февраля 2023, 16:38

Фото: sledcom.ru

Площадь в 6,9 гектаров выставили на продажу за миллиард рублей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу о незаконной торговле землей на Василеостровском острове в Санкт-Петербурге.

На площади в 6,9 гектаров по улице Кораблестроителей от Мичманской до набережной Смоленки жители Петербурга хотели организовать парк – для этого они обращались в городскую администрацию.

Однако, выяснилось, что на одном из сайтов по продаже земли и недвижимости выставлен лот на продажу этого земельного участка ценой более одного миллиарда рублей. Авторы публичного обращения указали, что Смольный передал в бессрочное пользование этот участок государственному университету города, который не проводит никаких работ, даже уборки новой территории.