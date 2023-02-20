Врач-диетолог Ирина Писарева: Для похудения нужно включать в свой рацион продукты с нулевой калорийностью

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20 февраля 2023, 15:56 Источник: RT

В беседе с RT врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала о продуктах с нулевой и отрицательной калорийностью.



Она заявила, что тем, кто собирается похудеть «не нужно сидеть на голодной диете. Достаточно в свой рацион включать в большом количестве продукты, которые имеют нулевую калорийность».

Собеседница RT поясняет, что это те продукты, на переваривание которых тратится столько же или больше калорий, чем в них содержится, это зелень, водоросли, сельдерей, капуста, спаржа, огурцы, кабачки.

Они не сжигают жир, как считают некоторые люди, «эти продукты ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение».



«Например, в кусочке огурца 10 ккал, а на пережёвывание и переваривание мы тратим 15 ккал — получается продукт с отрицательной калорийностью», — пояснила Ирина Писарева.









