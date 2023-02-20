Врач-ортопед Игнатов: Поддерживать физическую форму можно в тренажерном зале, гимнастикой дома, катанием на лыжах или коньках

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20 февраля 2023, 15:41 Источник: Радио Sputnik

В интервью радио Sputnik врач-ортопед Михаил Игнатов рассказал, как сохранить хорошую физическую форму.

Малоподвижный образ жизни может оказывать негативное влияние на костно-мышечную систему, провоцировать развитие хронических заболеваний, приводить к ожирению.

Для поддержания здоровья важна физическая активность, идеальный вариант поддержания физической активности – регулярно посещать спортзал, если нет такой возможности, то нужно тренироваться дома или заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе.



Михаил Игнатов заявил, что «в теплое время года больше возможностей для тренировок на улице, можно ходить в ближайший парк и заниматься на турниках, на брусьях», полезно «плавание в открытых водоемах. Зимой можно кататься на лыжах или коньках, ходить в бассейн».



Он считает, что «дома можно отжиматься, приседать, делать упражнения на мышцы пресса» с использованием гантелей, гимнастических мячей.



Каждое утро желательно начинать с гимнастики, заявил Михаил Игнатов, «главное, чтобы занятия были регулярными, в идеале – ежедневными. Хотя и два-три раза в неделю тоже будут положительно сказываться на организме».

По словам врача, при сидячей работе, за компьютером, раз в час необходимо встать, походить и размяться, «в обеденный перерыв после принятия пищи обязательно нужно выйти на улицу, пройтись и подышать воздухом».