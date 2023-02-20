В зоопарке Петербурга не будет каруселей, зато снова заработает кафе

Кроме того, планируют сделать более комфортные вольеры для животных.
На территории Ленинградского зоопарка больше не будут работать аттракционы, рассказал новый директор учреждения Юрий Журавлёв.
Он уточнил, что все договоры с арендаторами зоопарк расторгнул.
Директор считает, что, в первую очередь, нужно провести уборку в зданиях. Кроме того, ряду объектов необходим капитальный или косметический ремонт.
Новый руководитель зоопарка намерен обратить больше внимания на условия содержания животных. Их вольеры планируют сделать более просторными и комфортными.
Журавлёв рассказал, что в порядок приведут и кафе, которое сейчас находится в запущенном состоянии. Директор уверен, что общепит на территории зоопарка нужно восстановить, чтобы «сделать посещение более комфортным».