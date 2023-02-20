В зоопарке Петербурга не будет каруселей, зато снова заработает кафе

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

20 февраля 2023, 15:31

Фото: canva.com

Кроме того, планируют сделать более комфортные вольеры для животных.

На территории Ленинградского зоопарка больше не будут работать аттракционы, рассказал новый директор учреждения Юрий Журавлёв.

Он уточнил, что все договоры с арендаторами зоопарк расторгнул.

Директор считает, что, в первую очередь, нужно провести уборку в зданиях. Кроме того, ряду объектов необходим капитальный или косметический ремонт.

Новый руководитель зоопарка намерен обратить больше внимания на условия содержания животных. Их вольеры планируют сделать более просторными и комфортными.

Журавлёв рассказал, что в порядок приведут и кафе, которое сейчас находится в запущенном состоянии. Директор уверен, что общепит на территории зоопарка нужно восстановить, чтобы «сделать посещение более комфортным».