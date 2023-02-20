Диетолог Екатерина Матыскина: Пшенная каша с яйцом и сыром на завтрак поможет оставаться сытым до обеда

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20 февраля 2023, 15:13 Источник: Радио Sputnik

В интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина рассказала как правильно завтракать и что поможет оставаться сытым до самого обеда.



Екатерина Матыскина советует, утром нужна энергия, в этом помогут «сложные углеводы, например, каша. Но углеводы практически не дают чувства насыщения, потому что они почти сразу перерабатываются», поэтому в рационе нужны или «растительные ненасыщенные жиры – авокадо, орешки, семечки», или «насыщенные жиры животного происхождения – яйцо».

«Хороший вариант – пшенная каша с яйцом пашот и пармезаном. Можно также добавлять к каше орехи и авокадо. Это поможет не проголодаться вплоть до обеда».



Диетолог отмечает, что завтрак должен составлять порядка 30-35% суточного рациона, при этом некоторым людям следует ограничивать количество жиров, «в норме мы должны потреблять где-то один грамм жира на килограмм массы тела. Если человек весит 60 килограммов, то он должен потреблять 60 граммов жира ежедневно».



Могут быть противопоказания, предупредила диетолог, «чаще всего индивидуальное уменьшение количества жиров в рационе необходимо тем, у кого есть, например, проблемы с печенью, желчным пузырем или щитовидной железой».





