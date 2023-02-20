Зоозащитник из Ростовской области сам чуть не утонул, спасая бездомного пса, который не мог выбраться с середины замерзшей реки

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20 февраля 2023, 15:43 Александр Крохмаль, Журналист Источник: КП

Фото: Unsplash.com

Нельзя не отметить невероятную храбрость зоозащитника из Ростовской области Ильи Нурутдинова. Он узнал из чатов про бездомного пса, который бродил по замёрзшей реке Темерник и не мог выбраться на берег. Собака была на середине реки. Провалиться под лёд было проще простого. Смерть могла подступить в любую минуту.

Прочитав сообщение в чате, Илья недолго думая, решил поехать в Ростов. Все экстренные службы помочь отказывались, а волонтёры не спешили. Потому Нурутдинов решил вызволить пса самостоятельно. В этом деле ему помогли жена, лучший друг и женщина, сообщившая об отчаянном положении собаки в чат. Приятель Ильи быстро согласился помочь и даже подогнал надувную лодку.

Спасатели решили привязать к лодке верёвку. Илья лёжа, стал понемногу продвигаться к несчастному псу, застрявшему на середине реки. Лодку он толкал по льду с большой осторожностью. Когда до собаки оставалось около 50 м, Нурутдинов встал на лёд ногами и пошёл. Он добрался до пса, накинул на него ловчую петлю, после чего вернулся в лодку. Тогда уже подъехали сотрудники МЧС. Они-то как раз и стали тянуть лодку к берегу.

Но во время буксировки днище лодки прохудилось, она в мгновении ока стала сдуваться. Илья начал погружаться под лёд. К счастью, всё это произошло почти у берега. Пёс же, при этом, ни капельки не вымок, в отличие от его спасителя. Доставив собаку на берег, зоозащитник рассмотрел её профессиональным взглядом. Пёс был изранен и сильно исхудал.

Сейчас животное находится в ветеринарной клинике под наблюдением специалистов. Ничто ему более не угрожает. А о подвиге зоозащитника Ильи Нурутдинова теперь знает вся Россия.