Нагревается крахмал: почему жареный картофель диетологи считают вредным

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20 февраля 2023, 14:12 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Жить, как говорится, вообще вредно. Тем не менее, для тех, кто следит за своим здоровьем, диетологи крайне не рекомендует «прибегать к услугам» жареного картофеля. Уже понятно, что в ресторанах фастфуда он есть практически везде, и что некоторые люди без него не могут жить. Но если речь идёт о здоровом образе жизни, приходится многим жертвовать.

Диетологи не приветствовали и едва ли станут приветствовать в будущем жарку картофеля. Мало того, что калорийность очень высокая, так ещё при термообработке с использованием растительного масла вырабатываются вредные вещества. При обжаривании в масле образуются трансжиры, которые провоцируют сердечно-сосудистые и воспалительные заболевания, обладающие, в свою очередь, канцерогенным действием.

Ещё стоит запомнить, что при нагревании крахмала выше 180 градусов может появиться токсичное вещество, известное под названием акриламид. В больших количествах он способен привести к повреждению нервной системы, печени, почек и ЖКТ. Вот почему люди, часто потребляющие жареную картошку, потом становятся чуть ли не постоянными пациентами больниц и поликлиник.

Диетологи указывают на опасность весьма распространённых в народе картофеля фри и картошки по-деревенски. Отдельные эксперты полагают, что разницы здесь нет никакой. Оба блюда готовятся примерно одинаково – в большом количестве масла, качество которого едва ли можно назвать высоким. Отличаются данные виды фастфуда только нарезкой.