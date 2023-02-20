С 23 по 25 февраля будет изменено расписание движения аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево

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20 февраля 2023, 14:27 Источник: АГН «Москва»

В связи с проведением плановых работ на железной дороге в период с 23 по 25 февраля будет изменено расписание движения электропоездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании «Аэроэкспресс».

«В связи с проведением плановых работ на железной дороге 23-25 февраля будет скорректирован график движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево. 23-25 февраля часть рейсов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево и обратно будет отменена. Некоторые поезда будут отправляться с корректировками в расписании», - отмечается в сообщении.

Уточняется, что добраться в аэропорт Шереметьево можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино», время в пути составляет 20 минут, автобусы курсируют каждые 15 минут, дополнительных остановок в пути нет.

С 17:18 часов 25 февраля движение экспресс-электропоездов, курсирующих между аэропортом Шереметьево и центром Москвы будет идти по обычному расписанию.

Терминалы «Аэроэкспресс» на Белорусском вокзале и в аэропорту Шереметьево работают в обычном режиме.



