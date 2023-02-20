Те, кто не может улететь на Бали: россияне не хотят брать отпуск зимой, предпочитая отдыхать летом

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20 февраля 2023, 14:06 Александр Крохмаль, Журналист

фото: Unsplash.com

Проведённые исследования говорят, что отдыхать зимой россияне не любят. Только треть соотечественников готовы брать отпуска в январе или феврале. 78% предпочитает отдыхать исключительно в летние месяцы.

Но всё же любители зимнего отдыха тоже имеются. Больше всего их в Москве, Подмосковье и на Урале. Не любят отдыхать зимой жители Санкт-Петербурга и Северного Кавказа. 43% респондентов пребывали в недоумении из-за вопросов об отдыхе в зимний период. Они считают, что вполне достаточно новогодних каникул.

По данным экспертов, лишь 3% опрошенных любят зимний отдых больше, чем летний. 26% готовы уйти на отдых в последний месяц года, а также в январе или феврале только в том случае, если их заставит начальство. Почти половина опрошенных умудрилась за последние 5 лет избежать ухода в отпуск зимой.