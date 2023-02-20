Росгвардеец вынес из горящего дома 86-летнего пенсионера

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20 февраля 2023, 14:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: КП

В Черемхово Иркутской области сотрудник Росгвардии старший сержант полиции Эдуард Фильчук был за рулём, когда увидел дым, вырывающийся из окон деревянного дома. Он тотчас позвонил в экстренные службы, а затем направился в сторону участка, где и вспыхнул пожар. Время было уже за полночь, многие спали. Росгвардеец решил, что его помощь тоже может понадобиться.

Эдуард вошёл в дом, чтобы проверить, угрожает ли кому-то опасность или нет. В одной из комнат он нашёл беспомощного пожилого мужчину, который не мог выбраться наружу. Взяв под руки 86-летнего дедушку, старший сержант вывел его на свежий воздух и без промедления оказал первую помощь.

Прибывшие сотрудники экстренных служб потушили пожар. К сожалению, дом спасти не удалось. Пламя уничтожило само здание и пристройку. Позже пенсионер поблагодарил своего спасителя и рассказал, что внутри дома находился газовый баллон, а это означало, что опасность была смертельная. Причину возгорания пока не установили. Это предстоит сделать дознавателям из МЧС.