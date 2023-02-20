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Шестеро военнослужащих погибли в результате взрыва в Курской области

, 13:47

Шестеро военнослужащих погибли в результате взрыва в Курской области, пишет Telegram-канал Baza. Срочники, как утверждается, случайно устроили взрыв, плеснув горючую жидкость в печь. Двум мужчинам удалось спастись, тела погибших пока не обнаружили.

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