Москвичей ждут морозы в День защитника Отечества, потом начнется потепление

Аргументы Недели → Общество 13+

20 февраля 2023, 13:40 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

По данным синоптиков, на 23 февраля в Москве ожидаются суровые морозы. Отмечается, что предстоящие праздничные выходные пройдут под знаком усиления циклонической деятельности.

В регион снова вернётся небольшой снег, температура будет постепенно повышаться. В День Защитника Отечества обещают по-настоящему крепкие морозы: от -12-17 градусов по Цельсию, в ночное время до -5-10 градусов.

В последующие дни ждать серьёзных холодов уже не стоит. Температура поползет вверх. Уже в грядущую субботу ожидается от 0 до -5 градусов по Цельсию.