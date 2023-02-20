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У погибших в аварии на Керченском мосту шансов выжить почти не было

, 13:36 Источник: Аргументы недели-Крым

У погибших в аварии на Керченском мосту шансов выжить почти не было

Главное, что двенадцатая модель «Жигулей» оказалась ниже микроавтобуса, с которым столкнулась «лоб в лоб».

Водитель ВАЗ-2112 как пишет МВД «выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение», что возможно при рискованном обгоне. Авария случилась в 07:35 20.02.23. При столкновении с более высоким микроавтобусом «Жигули» были промяты до салона. В итоге все находящиеся в «Жигулях» погибли: водитель и два пассажира.  

Движение по мосту было полностью перекрыто. После составления необходимых документов и эвакуации пострадавших транспортных средств около 10:00 путепровод открыли.

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