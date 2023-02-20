Оперативный штаб: За сутки в РФ с COVID-19 госпитализированы 639 человек

Аргументы Недели → Общество 13+

20 февраля 2023, 13:20 Источник: АГН «Москва»

В России за истекшие сутки госпитализированы 639 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 20 февраля на стационарное лечение от COVID-19 за последние сутки поступили 639 человек, всего было выявлено 12 076 новых случаев заражения, 30 человек скончались.

Количество госпитализаций на 20 февраля за сутки и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 20%.

В Москве по состоянию на 20 февраля зарегистрированы 1 940 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.



