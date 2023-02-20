Унитазы Евросоюза и «важные разговоры» на Первом канале: резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

20 февраля 2023, 11:21 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.

Биде с унитазами.

Мюнхенская конференция по безопасности на этот раз прошла без участия России. Эта площадка является крупнейшим в мире форумом по вопросам внешней политики и обороны. Официальную делегацию из РФ на мероприятие не пригласили впервые с конца 1990-х, хотя главной темой конференции была проходящая в настоящее время на Украине российская военная операция. Организаторы сочли, что России сейчас нельзя предоставлять «площадку для пропаганды».

Напомним, что знаменитая «Мюнхенская речь» президента РФ Владимира Путина была произнесена именно на этом форуме в 2007 году. Тогда он достаточно громко заявил о недопустимости однополярного мирового устройства, а также выступил против расширения блока НАТО.

На прошлой неделе в Москве состоялась очередная встреча президентов России и Беларуси. Александр Лукашенко сообщил Владимиру Путину, что Беларусь «при соответствующей небольшой технологической поддержке РФ» готова «выйти на производство самолета Су-25», который «хорошо себя показывает на Украине».

«Все, о чем мы договаривались с вами в свое время, совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская сторона на сто процентов выполнила по прошлому году. 100% и даже больше сделали!», - доложил Лукашенко Путину.

Тем временем Евросоюз готовится ввести против России уже десятый (!) пакет санкций. «Ещё один пакет в пакете», - отмечают внимательные к международным ограничениям россияне.

Один из рупоров Евросоюза портал ЕUobserver сообщил, что странам ЕС будет запрещено продавать в Россию «биде, унитазы, смывные бачки и аналогичную сантехнику». По информации издания, этот запрет приурочен к годовщине проведения СВО на Украине.

Начнут ли в России, в качестве возможных ответных мер, усиленными темпами возводить деревянные туалеты, российские официальные лица пока не сообщали.





«Разговоры о важном» можно услышать, не выходя из дома.

Патриотические уроки «Разговоры о важном» начали показывать на Первом канале российского ТВ.

«Передача будет интересна как ребятам, которые в этот день по какой-то причине остались дома, так и их родителям, которые смогут узнать больше о внеурочных занятиях, посмотреть видеообращения федеральных спикеров и продолжить разговоры о важном дома», - считают авторы телепередачи.

На сайте Первого канала сообщается, что участниками проекта станут министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Главный Дед Мороз страны, а также «космонавты, спортсмены, музыканты, артисты, политики и ученые».





Глава Химок Дмитрий Волошин подарил девочке хомячка.

За этой историей, похоже, следила вся страна. В начале февраля в туалете одного из лицеев подмосковного города Химки 11-летняя ученица напала с кухонным ножом на свою одноклассницу. После этого нападавшая девочка вся в крови зашла в класс и сказала: «Я ее убила».

Позже выяснилось, что пострадавшая получила около 100 колото-резаных ран. На прошлой неделе стало известно, что её уже выписали из больницы.

«Наш маленький герой Соня уже дома. Еще одна мечта осуществилась. В подарок от главы Химок Дмитрия Волошина на выписку наша малышка получила хомяка», - рассказала уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Сообщается, что глава городского округа Химки Дмитрий Волошин таким образом исполнил давнюю мечту девочки.

Пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области ранее сообщала о том, что по факту произошедшего возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и о халатности. Проверку проводит и Химкинская городская прокуратура.



