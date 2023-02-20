Команда «Сплочение»: Вместе поможем Донбассу

Аргументы Недели → Общество 13+

20 февраля 2023, 10:45

Наша команда состоит из частных и государственных организаций, из членов предпринимательских клубов и сообществ, лидеров мнений и общественных деятелей, каждый из которых осознает свою сопричастность к происходящему на Донбассе и Украине.

Для нас остаться в стороне, закрыть глаза на происходящее и ждать что «все само рассосется», это моральное преступление, против себя, против нашей общей Родины, против памяти к нашим отцам и дедам, которые не пеняли на государство, ожидая что это только его проблемы и задачи, а самоотверженно шли в бой с врагом, каждый на своем месте, в меру своих возможностей и компетенций.

Сейчас, на земле, где оставили свое здоровье и свои жизни наши предки, герои Великой Отечественной войны, на земле, где после великой победы, народ — победитель, построил самую сильную экономику в мире, не зависящую от иностранных: технологий, финансирования, культуры, и в целом политики.

Идет столкновение, глобальных смыслов и исторических путей развития, столкновение правды и истины с лицемерным врагом, который вооружен до зубов, проповедующий фашизм, сегрегацию, дискриминацию, античеловеческие ценности. Кукловодам которого ничего не стоит стравить нас и довести дело до взаимоуничтожения - по сути единого народа.

Единый народ, тот самый - народ победитель, который в силу исторических и трагических преобразований, был поделен на 2 части, когда планомерное насаждение лжи и русофобии, узурпация информационного пространства целого государства, по сути, иностранными агентами влияния, в совокупности с возведением нацизма как государственной идеологии — был одурманен.

Народ, который забыл свои корни, своих предков, многие из которых, даже не забыв свои корни, часто просто не могут поднять голову, и прямо противопоставить себя марионеточному тоталитарному режиму, запуганы репрессиями, и прямым насилием.

И простые люди, задетые и задействованные в этом столкновении, мирные жители, дети и старики, волонтеры, врачи и спасатели, даже наши вооруженные силы, контрактники, добровольцы, мобилизованные, их семьи — сегодня нуждаются больше всего в нашей с вами поддержке.

Именно то что благодаря их жертвам и страданиям, героизму и победам, их крови и поту, мы сейчас все в Большой России не сидим в бомбоубежищах, и не слушаем грохот канонад каждый день, как это слушают жители Донбасса уже на протяжении 9 лет.

Мы не видим на улицах убитых прохожих, просто от осколков снарядов, мы с вами имеем возможность планировать нашу жизнь, без учета того, что завтра нас с вами просто может не стать, мы не видим здесь глаза детей, у которых родителей забрал откровенный террор, мир этих детей уже никогда не будет прежний!

И если мы достойны наших отцов и дедов и как следствие их наследия, героев Великой Отечественной войны, если мы чтим память о них, и благодарны им за их достижения и самоотверженность. Тогда это наша с вами задача, наша с вами миссия, сделать все возможное, чтобы не посрамить их память и не потерять их наследие сохранив его для наших детей, наших внуков, и всех последующих поколений.

Чтобы те дети, многие, из которых сироты, те старики, те мирные жители, которые сейчас самые незащищенные, те волонтеры, врачи, спасатели, получили то, в чем нуждаются, ведь они пострадали за наше с вами будущее, и в том числе строят - новую Большую Россию, на наших исконно русских землях, где пролита кровь наших предков.

Те военные, контрактники, мобилизованные и самое главное в основном - добровольцы, которые отстаивают все наши идеалы каждый день, многие из которых ранены и проходят реабилитацию, многих к сожалению уже нет в живых, но живы их родители, их жены, и их дети, - мужья и сыны не зря отдали жизнь ради нашей Родины.

Все они нуждаются в нашей поддержке, в адресной гуманитарной помощи, которую наша команда ежемесячно закупает, организует сбор всего что необходимо, принимает пожертвования и дары, посильную помощь и содействие в этом важном для каждого из нас деле, все собранное и закупленное доставляется на прямую нуждающимся, нашими же силами, лично нашей командой.

Это меньшее что мы можем сделать в благодарность этим людям их родным и близким. Многие кто понимает важность и значимость данной деятельности, помогает в меру своих сил и возможностей, но не через наш проект, часто при этом они не всегда уверенны в том, что их вклад в данную помощь действительно дойдет к самим нуждающимся.

Поэтому наша команда предлагает вам помочь в нашем бравом деле, и при этом быть уверенным что все ваши дары и финансы будут использованы для достижений описанной выше нашей общей цели.

Мы постоянно и системно публикуем отчеты о передаче всего необходимого прямо в руки нуждающимся, проводим видеосъёмку, формируем репортажи, просто даже общаемся по душам, по-семейному, поддерживая моральный дух, это не будет лишним, когда люди не уверены в завтрашнем дне, видя каждый день горе и несправедливость.

Работа не прекращается ни на один день, мы держим связь с местными органами власти, местными волонтерами и общественными организациями, постоянно формируя целевые и адресные списки в чем острее всего нуждаются наши люди, проживающие и выполняющие свой служебный долг в зоне проведения СВО. ПОБЕДА КУЁТСЯ В ТЫЛУ! Поддержать проект:

2200700605418622 Тинькофф Получатель Смирнов Мирослав С. (назначение платежа: Пожертвование.)

Содействовать нашей работе, распространять информацию о нашей деятельности в СМИ, побуждать других людей присоединяться к нашему союзу, в целом объединяться и кооперироваться перед лицом нашего общего врага, вы можете как самостоятельно, так и предлагая конкретные идеи и шаги лидеру нашей команды:

Мирослав Сергеевич Смирнов — общественный деятель, автор и руководитель благотворительного проекта ярастусоспортом.рф, председатель союза гуманитарной помощи "СПЛОЧЕНИЕ".

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