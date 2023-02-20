Депутат ГД Шеремет: на Украине победит русский народ, который живёт там столетиями

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20 февраля 2023, 10:26 Источник: Аргументы недели-Крым

По мнению Михаила Шеремета, «мир меняется в сторону России». Так он прокомментировал заявления Запада о победе Украины.

Депутат Госдумы от Крыма считает, что на Западе и США выдают желаемое за действительное описывая и прогнозируя ситуацию на Украине. «В Украине победит русский народ, который живет там столетиями», - сказал Шеремет.

«Американцы видимо подзабыли что русские, белорусы и украинцы связаны тысячами незримых духовных нитей. Это славянские народы, которые все равно соединяются в один кулак, как бы их долго ни пытались раздробить», - заявили он.