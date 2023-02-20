В аэропортах Москвы задержаны около 20 рейсов

В понедельник, 20 февраля в аэропортах Москвы задержаны 20 рейсов. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» по данным сервиса «Яндекс Расписания».
В сообщении говорится, что в аэропорту Внуково задержаны 2 рейса.
В аэропорту Домодедово задержаны 12 рейсов, 1 рейс отменен.
В Шереметьево задержаны 5 рейсов.
Ранее со ссылкой на Гидрометцентр России сообщалось о продлении до вечера понедельника «желтого» уровня погодной опасности в Московском регионе из-за гололедицы.
«Желтый - погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения - до 21:00 20 февраля», - говорится в сообщении.
Гидрометцентр также предупреждал о снежных заносах и гололедице на дорогах.