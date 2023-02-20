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20 февраля 2023, 04:25 Александр Крохмаль, Журналист

Альберт Сола. Скриншот видео.

В фильмах мы не раз наблюдали истории, связанные с обычными людьми, которые в один прекрасный день просыпались и понимали, что они наследники трона какой-нибудь империи. И потом обычно начиналась целая эпопея с их приключениями, борьбой, опасностями. Всё это приводило к счастливой концовке. Потерянный принц находил своё королевство, становился во главе армии или даже сам восходил на трон. Истории в духе «Нарнии». Только в реальной жизни бывает совсем по-другому.

Испанский король Хуан Карлос был тот ещё ловелас и во время своих похождений умудрился заделать незаконнорожденных детей. Он и думать не думал, что это может сломать их судьбы. В случае с Альбертом Сола так и получилось. О том, что он наследник испанского престола, мужчина понял уже после 40. До этого момента он жил обычной жизнью. Правда, некоторые детали всегда вызывали вопросы. Например, загадочные подарки в детстве. Плюс, его родители, с которыми он жил, зарабатывали мало. Однако приёмный отец по какой-то причине дарил ему то дорогой мотоцикл, то новенькую машину. Более того, Сола даже пытался узнать, кто его настоящие родители, но при обращении в барселонский центр материнства выяснил, что информация засекречена. Однажды с Альбертом связались спецслужбы. Это произошло тогда, когда он решился покинуть Испанию и переехать в Мексику. Спецы сообщили, что он наследник испанского престола.

Может, Альберт Сола все это и выдумал, но ведь и правда сходство есть.

Ещё ранее Альберта мучили странные воспоминания. Он вдруг вспомнил, как в три года играл у моря на Ибице, а его няне кто-то постоянно присылал 900 песет, часть которых спускали на мороженое. Он также помнил странную седую женщину, которая учила его основам этикета и поведения за обеденным столом. Позже Сола поймёт, что это была его бабушка, Мария Сицилийская. Мальчика усыновили в 8 лет. Он попал в семью простых фермеров, и в его жизни больше не стало никакой роскоши. Позднее, уже когда с Альбертом связались спецслужбы, он узнал, кем именно являлась его настоящая мать. Как оказалось, это была Анна Мария Бах Рамон, первая любовь будущего испанского монарха Хуана Карлоса I. Матери пришлось сказать, что сын родился больным и якобы умер на лечении в Швейцарии.

Когда Сола узнал, что он принц, то, конечно, захотел разузнать все подробности. Для этого ему организовали специальную встречу в Мадриде. В столице Альберт встретился с бывшим главой правительства Леопольдо Кальво-Сотело. При этом, стоит упомянуть, что поначалу Сола планировал встретиться со своей матерью, а не с испанским политиком. Кальво-Сотело пришёл на встречу вместо самой женщины. Услышав всю свою историю, Альберт понял, что ему нужно действовать. Ведь по испанским законам у внебрачных детей короля есть полное право претендовать на трон. К тому же, он был старше первого законного сына Хуана Карлоса. Возможно, в веке 17-м Соле бы удалось собрать большую армию и взять Мадрид. Но в 20-м веке были совсем иные правила.

Альберт начал с того, что подал в суд на центр материнства в Барселоне, где хранились оригиналы свидетельства о рождении с именами его настоящих родителей. Пока заседания шли, судья попытался надавить на мужчину, посоветовав отказаться от претензий к отделу опеки, поскольку его отцом действительно является король Испании. Но вскоре судья отказался от своих слов, заявив, что Альберт всё это придумал для привлечения внимания к процессу. Спустя время, на Солу вышла женщина, оказавшаяся его сестрой. Её звали Ингрид Сартье. Её отцом был тоже Хуан Карлос, вот только матерью являлась уже не княгиня Рамон, а бельгийская журналистка.

Сартье предложила Соле провести совместный ДНК-тест. Он бы точно подтвердил, что их отцом является сам Хуан Карлос. Но Мадрид отказал им в предоставлении биоматериалов короля. Зато на Альберта снова вышли спецслужбы, которые предоставили все доказательства. При этом, на мужчину серьёзно надавили, заставили его записать видео с отказом на престол и наследство короля. В итоге жизнь Солы оказалась полностью разрушена. Все его попытки добиться справедливости успехом не увенчались. Он попытался написать автобиографическую книгу, но серьёзных доходов она ему не принесла.

Непризнанный наследник испанской короны долгое время работал официантом. Время от времени давал платные интервью для зарубежных каналов. Утешало его лишь то, что в Жироне его очень любили и ценили, и часто называли – «наш принц». Еще Альберт получил прозвище Монарх за сходство с бывшим королем.

В октябре 2022 года Альберт Сола внезапно скончался от сердечного приступа. Удивительно, что это случилось за несколько часов до съемок телепередачи, где он собирался рассказать всю историю борьбы за признание своей личности. У испанцев такое совпадение вызвало немало подозрений, но серьезное расследование так и не было проведено.