Каким имуществом в Москве владеет Ирина Хакамада

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20 февраля 2023, 03:15 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Не так давно Ирина Хакамада, известная в 90-е годы своей политической активностью, дала интервью, которое в итоге вылилось в скандал. Теперь общественные деятели просят СК проверить её слова. В эфире одного из телеканалов Хакамада довольно резко ответила на вопрос о наличии мобилизованных среди её родственников. «Нет, моих нет, они не идиоты», - высказалась Ирина, а затем, будто специально, зевнула.

По поводу СВО никто ещё не слышал её чёткого мнения. Но насчёт Запада Хакамада высказывалась, и очень критично. В интервью она рассказала, что разочарована Западом из-за ситуации с правами человека. Видимо, за границу Хакамада не собирается, да и зачем, когда в России у нее столько имущества, что можно жить на всю катушку до конца дней и даже позволять себе молодых любовников.

Хакамада единолично владеет хоромами площадью 422 кв. метра. Это четверть всех жилых площадей в одном из доходных домов самого купца Бахрушина. В начале 2000-х Ирина заключила с городом «инвестиционный договор на обустройство чердака в жилом доме под жилые цели». Другими словами, она просто присоединила к своей квартире часть крыши и мансарду. Только 1 квадратный метр в доме Бахрушина может обойтись в сумму до миллиона рублей. А учитывая мансарду, недвижимость экс-политика может потянуть на полмиллиарда.

По сведениям Росреестра, в 2001 году эти хоромы были куплены сыном Хакамады. Сама же она тогда заседала в Госдуме. Однако уже через 7 месяцев сын продал роскошную квартиру - своей матери и её последнему мужу Сиротинскому, ныне покойному. За два года до смерти супруга Ирины недвижимость переписали на неё. Между тем, сын Хакамады прописан совсем в другом месте – в трёшке кирпичного сталинского дома у метро «Октябрьская». Стоимость всего этого – около 20 млн рублей.

Вероятно, в скором времени Хакамаде, её родной дочке и падчерице перепадёт в наследство ещё одно роскошное имущество. В собственности её покойного мужа (четвёртого по счёту) и поныне числятся 24 сотки земли с двумя особняками в «Хуторке» на Рублёвке. Стоимость имущества – до 50 млн рублей.