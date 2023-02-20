Гастроэнтеролог Дианова: при употреблении алкоголя лучше отказаться от сладких продуктов

Аргументы Недели → Общество 13+

20 февраля 2023, 00:55 Источник: Вечерняя Москва

Serguei Bulavsky / globallookpress.com

Во время употребления алкогольных напитков лучше отказаться от продуктов с большим содержанием сахара, а также от сильно соленой пищи. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Согласно словам специалиста, в алкогольной продукции содержится итак много сахара, поэтому если добавить к ней сладости, то получится «перебор» от такого сочетания.

Также Дианова порекомендовала отказаться от очень соленой пищи во время употребления алкоголя, потому что такая смесь способна привести набору лишнего веса и образованию камней в почках.