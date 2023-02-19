Майор НВС Латвии Слайдиньш: Украинцы не выиграют

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19 февраля 2023, 22:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Пожалуй, самый актуальный вопрос в Латвии – что будет с Украиной? Когда закончится спецоперация?

Латышские СМИ каждый день задают подобные вопросы политикам, военным и другим ответственным лицам Латвии. Увы, ответ никто дать не может…

Намедни, латышские приставучие журналисты «пытали» майора НВС Латвии Яниса Слайдиньша, а что же ждет Украину, она победит?

«Русские сделают все, чтобы этого не произошло, украинцы не выиграют. Русские будут продолжать размахивать своим ядерным оружием, если… Мне действительно нечего комментировать… Если будет трибунал, то в международном сообществе можно, конечно, вынести заочное решение, но нельзя послать делегацию, чтобы, например, президента России вывезли через границу… Я не вижу, скажем, прямо сейчас, как изменить российское мышление при данном режиме Владимира Путина… Я просто не могу представить».

Иногда лучше молчать, чем говорить… за умного сойдешь, не так ли?