Почему многие латвийцы не поддерживают шествие легионеров СС

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19 февраля 2023, 22:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

То, что в Латвии официально проходит шествие латышских легионеров СС и их последователей – не секрет. Рижская дума уже получила заявку на проведение нацистского мероприятия 16 марта.

В Латвии подобные мероприятия принято делать «чужими руками». Поясню. Каждый год 16 марта проходит шествие латышских легионеров СС и их последователей – подается официальная заявка организации «Ястребы Даугавы» в Рижскую думу на проведение данного мероприятия и все в порядке – разрешение получено! Если обратить внимание на тех, кто участвует в шествии, то можно увидеть тех, кто принимает законы и воплощает их в жизнь – депутатов парламента, членов правительства, религиозных деятелей…

Но, если вы зададите вопрос – почему открыто и официально каждый год проходит шествие легионеров СС, то эти же самые депутаты, члены правительства вам скажут: «Это неофициальное мероприятие! Приходят те, кто желает!»

Вот такие двойные стандарты в Латвии – на «бумажке-документе» написано, что оккупационный нацистский режим в период ВОВ, разумеется, осуждается Латвией, вместе с символикой, но при этом латышские легионеры СС – «герои» страны… Как такое возможно в современном мире? Как возможно, что нацистских пособников в парламенте Латвии поминают минутой молчания, а министр обороны страны на братском кладбище, где похоронены эти военные преступники, «поет» им дифирамбы? Как такое происходит и почему?

Одна сплошная ложь маленького и сплошь националистического государства!

Сомнений нет, что 16 марта к памятнику латышской Свободы вновь потянутся ряды тех, кто уничтожал беззащитных детей, женщин и стариков – Рижская дума с удовольствием разрешит этот шабаш!

Меня сегодня утром разбудил звонок коллеги: «Скотство! Это просто скотство! Разрешить проводить мероприятие СС и запрещать чтить память людей, погибших в ВОВ 9 мая! Как всегда, в Латвии – это другое! Скотство!»

Моя коллега кричала в трубку и вопрошала – когда и кто этот нацизм остановит!?

Если вы спросите главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевича – «Почему 9 мая запрещено отмечать в Латвии?», то министр вам ответит, что, мол, в демократическом государстве никто и ничего не запрещает, а 8 мая, когда был подписан акт о капитуляции, даже нужно чтить…

Если нужно чтить акт о капитуляции в 1945 году, то почему нацисты смело маршируют в центре города одной из стран ЕС?

Почему на нацистскую символику правоохранительные органы Латвии закрывают глаза, а за флаг СССР – штраф или застенки? Если так разобраться, то «прославление любого оккупационного режима» в Латвии под запретом… Двойные стандарты!

Меня радует одно – много латвийцев не поддерживают шествие латышских легионеров СС! Более того, несмотря на жесточайшую цензуру открыто говорят об этом и пишут в латвийском интернет «пространстве»!

Мнение латвийцев:

«В Германии выпущена книга «Zweiter Weltkrig», в ней масса фотографий о Второй мировой, и в частности, фото оккупированной фашистами Белоруссии. Минск, центральная площадь и повешенные партизаны, и надпись – «Это сделали lettische SS-verband (дословно – латышские повязочники СС). Те самые латышские легионеры. Заметьте, в немецком издании подчеркивается, что это не немцы проводили казнь, а латышские легионеры СС! Так, что не надо «петь песен» о защите латвийских земель! Отметились латышские легионеры СС не только в сожжении белорусских деревень, но и в Минске. Что должно быть в голове у тех, кто согласился вступить в СС?»

«Во всем мире осуждают нацизм. Кроме Латвии и Украины».

«Почему забыли, как фашисты с территории Латвии на Россию напали в 1941-м? Сколько тогда людей погибло… Зачем на Россию напали? И вы называете Латвию мирной страной? И Россия простила «недобитков» в 1945 году – зачем? Вот нацизм и возродился! Надеюсь, что сейчас пощады не будет нацистам!»

«16 марта считается официальным днем «рождения» гитлеровского вермахта. Что еще говорить? Вот правительство Латвии и подсуетилось в надежде, что многие не поймут. А сейчас интересно будет… Поди, и украинские вымпелы с Бандерой будут…»

«Я смотрю, что в Латвии немало тех, кто защищает войска СС и оправдывает их действия. Так пройдитесь с такими мыслями, лозунгами, символикой возле Бундестага… Посмотрите на реакцию немцев!»

«Разве забыли, как в предыдущие годы антифашисты из Западной Европы ехали в Латвию 16 марта, а их просто разворачивали на границе? Тихонько разворачивали… Это что означает? Возрождение нацизма».

«Чтобы стало окончательно ясно, то посмотрите латышские интернет сайты, где свободно можно купить нацистскую символику и наклеить на кепку или рюкзак. Лицемерие и двойные стандарты».

«Все эти нелюди давали присягу Гитлеру. Все до единого! На этом все!»

Действительно, а почему «бравым» латышским легионерам СС, депутатам парламента Латвии, членам правительства и прочим «сочувствующим», не попросить у властей Берлина или Дахау провести свое шествие в «день рождения» гитлеровского вермахта в экс-логове «дядюшки Адольфа»?

Не попросят! Потому, как трусость родилась раньше их, да и двойные стандарты жмут на…мочевой пузырь!