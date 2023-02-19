Нынешний губернатор Петербурга Беглов почтил память первого мэра города Собчака

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19 февраля 2023, 19:11 Елена Соколова

Фото: Фрагмент видео на YouTu

Первый мэр Северной столицы Анатолий Собчак умер 23 года назад.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к могиле первого мэра города Анатолия Собчака. Об этом сообщает Управление информации Северной столицы.

Беглов подчеркнул, что имя Собчака стало одним из символов страны. Он стал главой города в сложном 1991 году, когда нужно было формировать органы власти, преодолевать кризис в экономике.

«Это были очень серьезные задачи. Ключевую роль в их решении сыграла команда, собранная Анатолием Собчаком. Многие уже реализованные проекты, были задуманы им и его соратниками. Сегодня они определяют вектор развития нашего государства», — отметил губернатор.

Официально причиной смерти Анатолия Собчака в 2000-м году стал инфаркт. Ему было 62 года, он скончался в Калининградской области. Доктор юридических наук, профессор, первый мэр Санкт-Петербурга, Собчак в год своей смерти был доверенным лицом тогда ещё кандидата в президенты России Владимира Путина. Выборы должны были состояться 26 марта, Анатолий Александрович был также добровольным агитатором Путина. По данным расследования журналистки Людмилы Нарусовой, Собчак умер не от инфаркта, но причину смерти, по её словам, она раскрыть не могла.