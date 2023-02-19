В Москве из-за гололедицы продлен «желтый» уровень погодной опасности

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19 февраля 2023, 16:08 Источник: АГН «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе продлен до вечера понедельника, причина - гололедица. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Гидрометцентр также предупреждает о снежных заносах и гололедице на дорогах.

«Желтый - погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения - до 21:00 20 февраля», - говорится в сообщении.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и области был объявлен до 10:00 часов утра 20 февраля.





