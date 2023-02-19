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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

Погоду в Петербурге определит циклонический вихрь

, 14:18

Погоду в Петербурге определит циклонический вихрь
Фото: Canva

Минимальная температура воздуха в воскресенье, 19 февраля, составит -5 градусов.
Ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что погодную ситуацию на ближайшее время определит центральная часть циклонического вихря, который удержит облака над областью.
Отмечается, что температура воздуха в самом Санкт-Петербурге будет находиться в диапазоне от -3 до -5 градусов, а в Ленобласти – от -2 до -7 градусов. Атмосферное давление немного вырастет и составит 747 миллиметров ртутного столба, что все еще является показателем ниже нормы.
В понедельник, 20 февраля, ожидается небольшой снег ночью. Ветер – восточный, без кардиальных усилений. Температура воздуха ночью составит от -7 до -9 градусов, днем – от -4 до -6. Ожидается гололедица на дорогах.

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