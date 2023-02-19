Погоду в Петербурге определит циклонический вихрь

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

19 февраля 2023, 14:18 Елена Соколова

Фото: Canva

Минимальная температура воздуха в воскресенье, 19 февраля, составит -5 градусов.

Ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что погодную ситуацию на ближайшее время определит центральная часть циклонического вихря, который удержит облака над областью.

Отмечается, что температура воздуха в самом Санкт-Петербурге будет находиться в диапазоне от -3 до -5 градусов, а в Ленобласти – от -2 до -7 градусов. Атмосферное давление немного вырастет и составит 747 миллиметров ртутного столба, что все еще является показателем ниже нормы.

В понедельник, 20 февраля, ожидается небольшой снег ночью. Ветер – восточный, без кардиальных усилений. Температура воздуха ночью составит от -7 до -9 градусов, днем – от -4 до -6. Ожидается гололедица на дорогах.