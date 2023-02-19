Скончался писатель Леонид Жуховицкий

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19 февраля 2023, 12:50

Скрин видео: ru.wikipedia.org

На 91-м году жизни умер писатель, публицист и драматург, педагог, заслуженный работник культуры Российской Федерации Леонид Жуховицкий.

Леонид Аронович Жуховицкий родился 5 мая 1932 в Киеве. В начале войны с родителями эвакуировался из Москвы в Томск.

В Москве окончил среднюю школу и Литературный институт.

Леонид Жуховицкий был членом Союза писателей СССР с 1963 года, секретарем Союза писателей Москвы. Он — автор более 40 книг и 15 пьес.

В прозе его самым известным является роман «Остановиться, оглянуться…», написанный в 1960-е годы.

Его работы переводились более чем на 40 с иностранных языков, пьесы более 350 раз ставились в театрах России и Европы.

Жуховицкий - лауреат нескольких российских и международных литературных премий.

По сценарию Жуховицкого поставлен фильм режиссёра Киры Муратовой «Короткие встречи». Главные роли в фильме исполнили Владимир Высоцкий, Кира Муратова, Нина Русланова (её первая роль в кино), Светлана Немоляева.

Прощание с писателем состоится в понедельник, 20 февраля, в зале похоронного дома на территории клиники МЕДСИ по адресу: г.о. Красногорск , пос. Отрадное, вл. 2, стр.1 в 13 часов.