В Петербурге подорожали продукты для изготовления блинов

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

19 февраля 2023, 12:15 Елена Соколова

Фото: Canva

Средний чек на покупку продуктов вырос на 10%.

В преддверии Масленицы подорожали основные ингредиенты для выпечки блинов. Средний чек на покупку молоко, яиц, муки, масла, сахара и соли вырос в феврале на 10 процентов.

Главное блюдо восточнославянского праздника обойдется жителям Санкт-Петербурга примерно в 96 рублей. Для расчета выбран традиционный рецепт, в котором используются: 500 миллилитров молока, 2 яйца, 200 граммов муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и половина чайной ложки соли.

Банка варенья к блинам стоит в среднем 148 рублей, банка сгущенки – 107 рублей, на 2 процента выше, чем в 2022 году. В ресторанах и кафе средняя стоимость нескольких блинов составляет 142 рубля, что превышает прошлогодний показатель на 18 процентов.

Напомним, Масленица начнется завтра, 20 февраля, и продлится до 26 февраля.