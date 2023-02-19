В Петербурге подорожали продукты для изготовления блинов

Средний чек на покупку продуктов вырос на 10%.
В преддверии Масленицы подорожали основные ингредиенты для выпечки блинов. Средний чек на покупку молоко, яиц, муки, масла, сахара и соли вырос в феврале на 10 процентов.
Главное блюдо восточнославянского праздника обойдется жителям Санкт-Петербурга примерно в 96 рублей. Для расчета выбран традиционный рецепт, в котором используются: 500 миллилитров молока, 2 яйца, 200 граммов муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка сахара и половина чайной ложки соли.
Банка варенья к блинам стоит в среднем 148 рублей, банка сгущенки – 107 рублей, на 2 процента выше, чем в 2022 году. В ресторанах и кафе средняя стоимость нескольких блинов составляет 142 рубля, что превышает прошлогодний показатель на 18 процентов.
Напомним, Масленица начнется завтра, 20 февраля, и продлится до 26 февраля.
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