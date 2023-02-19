«Турецкие авиалинии» совершили более 3 тысяч рейсов по эвакуации из зон землетрясений

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19 февраля 2023, 12:39 Источник: РИА Новости

фото: Maksim Konstantinov/Global Look Pre

С юго-востока Турции, где ранее произошло масштабное землетрясение, эвакуировано около 266 тыс. человек, сообщают «Турецкие авиалинии» в воскресенье, 19 февраля.

«Из зон землетрясений на юго-востоке Турции были эвакуированы 265 754 человека. В регион было направлено 143 740 спасателей и гуманитарного персонала. Перевезено 10 753 тонны гуманитарных грузов», — передаёт РИА Новости сообщение компании.

Всего было осуществлено 3052 эвакуационных рейса с начала катастрофы.

Отмечается, что билеты бесплатные. Данная опция доступна до 1 марта.

6 февраля в Турции произошло землетрясение с магнитудой 7,7. На данный момент в регионах страны продолжаются операции по поиску людей и вызволению их из-под завалов. По последним данным, погибли более 40 тыс. человек.