Около десяти тысяч человек вышли на протесты из-за конференции в Мюнхене

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18 февраля 2023, 23:03 Источник: РИА Новости

Фото: Leo.Fge/Keystone Press Agency

В качестве протеста из-за Мюнхенской конференции по безопасности на улицы вышли около десяти тысяч демонстрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

На данный момент демонстрация завершена.

Известно, что участники митинга начали своё шествие с центральной площади Карлсплатц. По информации источника, их целью было донести до правительства неприемлемость поставок оружия на Украину.

Мюнхенская конференция проходит с 17 по 19 февраля. Мероприятие посвящено обсуждению вопросов безопасности, в частности по ситуации на Украине.