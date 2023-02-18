Невролог Галина Смирнова: Постоянное использование гаджетов и работа за компьютером влияет на суставы

В беседе с RT врач-рефлексотерапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Галина Смирнова рассказала, что постоянное использование гаджетов, в том числе работа за компьютером, повышает риск развития туннельного синдрома.
Она пояснила, что самым распространённым видом туннельного синдрома является синдром запястного канала.
Это неврологическое заболевание с постоянной болью и онемением пальцев кисти, причиной заболевания является сдавливание, ущемление срединного нерва в канале запястья.
Уточняется, что чаще всего причиной, вызывающей развитие синдрома запястного канала, являются напряжения и повторяющиеся движения в области лучезапястного сустава, травмы в области запястья, поражения суставно-связочного аппарата, а также сахарный диабет, опухолевые и кистозные образования, беременность.
Невролог указала «симптомы: онемение, парестезии, боль в области кистей, чаще в ночное время и с нарушением сна, которая уменьшается при растирании, разминании, встряхивании рук».
Невролог пояснила, что таким синдромом чаще других страдают программисты, музыканты, художники, теннисисты и велосипедисты.
Рекомендуется делать перерывы на отдых и лёгкую гимнастику для кистей рук, исключить возможность однотипных повторяющихся движений в лучезапястном суставе.
Собеседница RT добавила, что может быть немедикаментозное и медикаментозное методы лечение заболевания.
В качестве немедикаментозной терапии «важно правильно организовать рабочее место, использовать эргономичную компьютерную клавиатуру, мышку, валик под запястье или специальный коврик для компьютерной мыши, стараться удерживать запястье в нейтральном положении при использовании инструментов, выполнять посильные физические нагрузки без перенапряжения запястья и резких движений».