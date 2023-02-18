Исследование: Россияне оставляют чаевые водителям такси, курьерам и в кафе

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18 февраля 2023, 20:39 Источник: RT

Чаще всего россияне оставляют чаевые таксистам, в ресторанах и кафе, курьерам. Таковы результаты соцопроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. Результаты исследования SuperJob имеются в распоряжении RT.



Всего в опросе приняли участие 3 тыс. респондентов из всех регионов.

Согласно данным проведенного исследования, чаще всего россияне оставляют чаевые в кафе и ресторанах, при этом небольшую сумму сверх счёта платят 72% опрошенных, из них 33% делают это всегда, 39% — иногда. В среднем, в ресторанах сверх счёта оставляют 275 рублей.

Респонденты оставляют чаевые водителям такси, так поступают 51% опрошенных, 12% поступают так всегда и 39% — иногда. Средняя сумма чаевых для таксистов около 115 рублей.

44% респондентов благодарят деньгами курьеров, из них 11% — всегда, 33% — иногда, средняя сумма чаевых для курьера — 120 рублей.

39% опрошенных оставляют чаевые в салонах красоты, при этом 15% — всегда, 29% — иногда. Отмечается, что сверх счёта в салонах красоты дают 215 рублей.

Каждый третий опрошенный оставляет чаевые на заправках и автомойках, 11% — всегда, а 22% — иногда, при этом средняя сумма чаевых для сотрудника автомойки или заправки составляет 75 рублей.

По данным соцопроса, служащим гостиниц на чай дают 30% россиян, 8% — всегда, 22% — иногда, при этом здесь суммы «на чай» самые высокие, в среднем — 400 рублей.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом, размер чаевых вырос во всех сферах, кроме гостиниц.



