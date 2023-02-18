Захватившие заложников в московском цветочном магазине ранили генерала МВД

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18 февраля 2023, 18:19 Источник: Коммерсантъ

Пресненский райсуд Москвы выдаст санкции на арест Алексея Горюнова и Андрея Сафронова, которые вчера в ходе нападения на цветочный магазин захватили заложников и ранили в руку начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве генерал-майора Сергея Кузьмина.

Вечером 17 февраля они планировали ограбить цветочный магазин на улице Таганская. В заложниках оказались две работающие в нём женщины.

Одна из потерпевших сообщила, что преступники требовали 5 млн рублей. При этом один из нападавших начал стрелять в потолок. Приехавшие на место полицейские ворвались в магазин и скрутили злоумышленников.

Теперь их действия квалифицируют по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «г», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложника) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).



