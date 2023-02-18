Журналист Марина Ахмедова о Дмитрии Нагиеве: Этот полусмельчак всегда действует на полутонах

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18 февраля 2023, 18:26

Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/globallook.com

«Я обожаю его!», «Классный и честный!», «Респект, Димка!» - отсыпают сейчас комплименты Нагиеву за то, что отказался вести премию «Муз-ТВ». Записал в сети обращение - «Мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших. А пока - шиш вам, а не ярмарка мёда в Лужниках».

Этот полусмельчак весь год действует на полутонах. После начала СВО брил голову под строчки песни «мы воюем сами с собой». Писал раздраженно «Может, хватит» в стиле - кто знает, тот поймёт. И сейчас намекает на то, что когда-нибудь предатели вернутся, и тогда он их наградит, не сомневаясь, что его позовут на новые награждения. А пока капризничает и полунамекает. Обычно капризы - это роскошь, но Нагиев достаточно заработал на российском тв, чтобы покапризничать.

Наблюдаешь за этими людьми и удивляешься - столько всего произошло за этот год. Мировые «лидеры» раз десять признались, что планировали войну с Россией, что не собирались выполнять Минские соглашения, давая Украине время вооружиться. В открытую говорят, что хотят свалить Россию и много, много, много чего другого. А у этих, по-прежнему, «может, хватит». Я, удивляясь, все время думала, неужто Бог их настолько умом обделил. И только недавно до меня дошло - все они прекрасно понимают, не слепые и не настолько глупые. Просто хотят на нашем хребте въехать в стабильность. Ведь это все когда-нибудь закончится. Чтобы благополучно для страны - будем стараться мы. А эти будут капризничать, полунамекать, и в конце концов останутся в белых пальто - они за СВО не выступали. В Европу смогут ездить. Плодами победы воспользуются. А пока - храбро капризничают и полунамекают.