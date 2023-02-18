Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

В Петербурге усилено движение трех автобусных маршрутов

, 16:49

В Петербурге усилено движение трех автобусных маршрутов
Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Сообщается, что теперь по маршрутам №№ 234, 227 и 199 курсирует больше общественного транспорта, особенно в утренние и вечерние «часы пик».
В Санкт-Петербурге сократили интервалы движение трех автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.
На маршруте №234 от Реки Оккервиль до Финляндского вокзала интервал движения автобусов сократился до 10-11 минут. На маршруте №227 (от Крестовского острова до Арцеуловской аллеи) увеличили количество рейсов в утреннее и вечернее время.
Также возросло количество автобусов на маршруте №199 - от ж/д станция Ручьидо Толубеевский проезд. Интервал движения автобусов в утренние «часы пик» сокращен до 10-12 минут.
Как отметили в Правительстве, благодаря принятым мерам улучшилось транспортное обслуживание активно застраивающихся районов Северной столицы РФ.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram