В Петербурге усилено движение трех автобусных маршрутов

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18 февраля 2023, 16:49 Елена Соколова

Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Сообщается, что теперь по маршрутам №№ 234, 227 и 199 курсирует больше общественного транспорта, особенно в утренние и вечерние «часы пик».

В Санкт-Петербурге сократили интервалы движение трех автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.

На маршруте №234 от Реки Оккервиль до Финляндского вокзала интервал движения автобусов сократился до 10-11 минут. На маршруте №227 (от Крестовского острова до Арцеуловской аллеи) увеличили количество рейсов в утреннее и вечернее время.

Также возросло количество автобусов на маршруте №199 - от ж/д станция Ручьидо Толубеевский проезд. Интервал движения автобусов в утренние «часы пик» сокращен до 10-12 минут.

Как отметили в Правительстве, благодаря принятым мерам улучшилось транспортное обслуживание активно застраивающихся районов Северной столицы РФ.