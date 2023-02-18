В Петербурге усилено движение трех автобусных маршрутов

Сообщается, что теперь по маршрутам №№ 234, 227 и 199 курсирует больше общественного транспорта, особенно в утренние и вечерние «часы пик».
В Санкт-Петербурге сократили интервалы движение трех автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства города.
На маршруте №234 от Реки Оккервиль до Финляндского вокзала интервал движения автобусов сократился до 10-11 минут. На маршруте №227 (от Крестовского острова до Арцеуловской аллеи) увеличили количество рейсов в утреннее и вечернее время.
Также возросло количество автобусов на маршруте №199 - от ж/д станция Ручьидо Толубеевский проезд. Интервал движения автобусов в утренние «часы пик» сокращен до 10-12 минут.
Как отметили в Правительстве, благодаря принятым мерам улучшилось транспортное обслуживание активно застраивающихся районов Северной столицы РФ.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Политолог Марков: спикера НМ ДНР Басурина уволили из армии России из-за неправильного оформления его офицерского звания
Премьер Польши Моравецкий призвал предоставить Украине эксклюзивные условия по вступлению в Евросоюз
Моравецкий заявил, что Польша готова поставить Украине истребители МиГ-29 в коалиции со странами-членами НАТО
- #ЗАУГЛОМ Как «обнулить» Норвегию за уничтожение русской газовой трубы?
- 21.12.22 16:19 Петербуржцы в новогоднюю ночь не смогут запускать фейерверки во дворах
- 21.12.22 14:32 Ветераны получат выплаты в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
- 21.12.22 13:05 Циклон «Франциска» заковал Петербург в ледяной панцирь
- 21.12.22 12:07 СК возбудил второе ледовое дело в Петербурге
- Telegram | (Подписаться) Дипломат Полянский: Западу пришлось смягчить антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН к годовщине начала СВО на Украине