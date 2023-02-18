Скончалась директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева

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18 февраля 2023, 12:16

Фото: vk группы «Ночные Снайперы»

Об этом сообщила в социальных сетях певица Диана Арбенина. Причины смерти пока не раскрываются.

«Лорка! Я знаю, что ты меня слышишь. Я очень люблю тебя, и я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой. А когда случится наша встреча, мы опять будем вспоминать наши приключения и смеяться. Любовь не умирает. Ты же знаешь», — написала 48-летняя Арбенина.

Лариса Пальцева родилась 29 августа 1972 года в Ташкенте.

В 1990-е годы работала в пресс-службе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, до 2001 года также занимала пост пресс-атташе Земфиры (признана в РФ иноагентом).

С осени 2001 года Пальцева стала директором и тур-менеджером группы «Ночные Снайперы».

Покинула администрацию группы в декабре 2013 года, но снова заняла пост уже с сентября 2017 года.