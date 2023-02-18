Умерла экс-жена Владимира Высоцкого актриса Людмила Абрамова

Аргументы Недели → Общество 13+

18 февраля 2023, 12:00

Фото: ru.wikipedia.org

Cоветская актриса и сценаристка, мать актёров Аркадия Высоцкого и Никиты Высоцкого скончалась 17 февраля.

Людмила Владимировна Абрамова родилась 16 августа 1939 года.

В 1961 году на съёмках картины «713-й просит посадку» познакомилась с Владимиром Высоцким, стала его женой и матерью его сыновей — Аркадия и Никиты.

В 1963 окончила ВГИК (мастерская М. И. Ромма), с ней на одном курсе учились Андрей Смирнов и Андрей Кончаловский.

В 1960-е — 1970-е годы снималась в художественных фильмах.

Наиболее известна по ролям в таких фильмах, как «713-й просит посадку», «Восточный коридор», «Красный чернозем».

В 1991 году опубликовала книгу воспоминаний о Владимире Высоцком «Факты его биографии».

В 1990-х — 2000-х годах участвовала в документальных картинах.

На пенсии преподавала в одном из столичных лицеев. Работала художественным руководителем Дирекции по созданию музея В. Высоцкого.