Атаман Бойков организовал в Сиднее митинг в поддержку России

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18 февраля 2023, 11:43 Источник: РИА Новости

Флаг Австралии / Ilya Galakhov / globallookpress.com

В субботу у здания генконсульства РФ в Сиднее прошёл митинг австралийцев в поддержку России. Организатор акции Семён Бойков заявил РИА Новости, что на неё вышли около полутора тысяч человек.

Бойков родился в Австралии в семье православного русского священника, в стране он возглавляет отдела Забайкальского войскового казачьего общества. По словам Семёна, его предки были забайкальскими казаками и эмигрировали в Австралию после Октябрьской революции.

Семён Бойков ведёт свой видеоблог, в котором критикует подавление свобод австралийцев, после начала СВО он активно поддерживает Россию.

На данный момент он проживает в генконсульстве, где ему выдали убежище от преследования полиции.

Ранее сообщалось, что в Австралии неизвестные нанесли граффити со словами «Слава России!» и символом Z на корпус списанного танка.