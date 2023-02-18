В МЧС России готовятся к паводкоопасному периоду

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18 февраля 2023, 10:33

EMERCOM of Russia/globallookpress.com

Спасатели начали подготовку к предотвращению возможных весенних паводков и половодья, тренировки проходят на базе Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. Информацию об этом министерство опубликовало в своём Telegram-канале.

«Сотрудники ведомства отработали совместные действия летного состава и спасателей по выполнению задач по условному разрушению ледовых заторов с применением дистанционной вертолетной системы фюзеляжного раскладчика зарядов. При выполнении таких полетов экипажу важно выдерживать скорость и высоту, заход на рубеж минирования, соблюдая при этом меры безопасности», - сообщили в министерстве.

Отмечается, что спасатели с поставленной задачей справились успешно.

Регионы России ежегодно страдают от паводков и тратят на борьбу с ними 40–70 миллиардов рублей из общего госбюджета. Из-за таяния льда уровень воды поднимется до неблагоприятных значений, реки выходят из берегов и могут отрезать от большой земли целые деревни, затапливать дороги. Спасатели подвозят еду и лекарства на лодках.

В основном серьезный ущерб от паводков получают Центральный федеральный округ, Сибирь, Алтай и Дальний Восток.

Ранее в Хабаровске испытывали первый в крае батопорт для защиты региональной столицы от паводков на Амуре.