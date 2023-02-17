Правительство Латвии включило в черный список трех российских актеров

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич самолично включил в «черный список» трех российских актеров – Дамира Садреева, Алексея Швецова и Виталия Сколова. Почему?
МИД Латвии так прокомментировал ситуацию:
«Данные актеры продолжают активно выступать в Крыму. Учитывая принципиальную поддержку Латвией целостности украинских территорий, въезд таких людей в Латвию и пребывание здесь является нежелательным. Латвия решительно осуждает военные действия России против Украины и ее территориальной целостности, начавшуюся в 2014 году, а также неоправданные полномасштабные военные действия против Украины, которые продолжаются уже почти год».