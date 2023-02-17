Правительство Латвии включило в черный список трех российских актеров

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17 февраля 2023, 21:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич самолично включил в «черный список» трех российских актеров – Дамира Садреева, Алексея Швецова и Виталия Сколова. Почему?

МИД Латвии так прокомментировал ситуацию:

«Данные актеры продолжают активно выступать в Крыму. Учитывая принципиальную поддержку Латвией целостности украинских территорий, въезд таких людей в Латвию и пребывание здесь является нежелательным. Латвия решительно осуждает военные действия России против Украины и ее территориальной целостности, начавшуюся в 2014 году, а также неоправданные полномасштабные военные действия против Украины, которые продолжаются уже почти год».