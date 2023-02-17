Экс-министр обороны Латвии Пабрикс: Конечно, украинский рынок очень прибыльный

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17 февраля 2023, 21:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил латвийским СМИ, что «Запад уже потирает руки, чтобы разделить медвежью шкуру»… О чем речь?

Разумеется, об Украине.

«Я думаю, что уже уместно говорить о послевоенной помощи. Мы знаем, что ЕС-Брюссель оказывает эту помощь и сейчас. Уже крупные западные компании потирают руки, чтобы «разделить эту медвежью шкуру». Конечно, украинский рынок очень прибыльный! Я надеюсь, что украинское правительство и украинское общество оценит вклад стран, которые первыми поддержали Украину. Мы, латвийцы, много вложили, отдали душу и средства для поддержки украинцев... Восстановление Украины нужно рассматривать в свете Второй мировой войны, где был план Маршалла – следует рассматривать в контексте вступления Украины в ЕС. Сейчас, конечно, на Украине много разрушений, но через десять лет Украина будет очень современным и развитым государством», - заявил экс-министр обороны Латвии г-н Пабрикс.

Интересно, а разве помощь Украине не была искренней? Видимо, многие латвийцы просто отдавали последнее, но не правительство…

И не рано ли делить «медвежью шкуру»? Я так понимаю, что Россия должна сказать финальное слово, но никак не Латвия!