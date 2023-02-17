Кто приказал главе МВД Латвии не давать шанс гражданам России

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17 февраля 2023, 21:16 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Какая участь ждет граждан РФ с видом на жительство в Латвии 1 сентября нынешнего года? Смогут ли все претендующие на ВНЖ в Латвии сдать экзамен по латышскому языку? Примет ли парламент страны закон, который дает шанс остаться в Латвии тем, кто не сдал экзамен?

Ясно одно – послаблений для граждан РФ не будет! Так решила правящая коалиция Сейма, которая состоит исключительно из нацпатриотов страны. Латышский язык обязаны знать все!

Глава МВД Латвии Марис Кучинскис внес предложение – увеличить срок для получения ВНЖ для граждан РФ, но… Министру внутренних дел Латвии г-ну Кучинскису фактически запретили выходить в парламент с любыми предложениями, которые касаются закона об иммиграции, чтобы облегчить участь граждан РФ.

Да, именно запретили! Более того, партнеры главы МВД Латвии по коалиции, назвали предложение г-на Кучинскиса – самодеятельностью. По слухам, министру приказали, чтобы любые возможные изменения в законе об иммиграции он должен согласовывать с товарищами «по партии», а уже потом направлять их в Сейм. Так предписывает коалиционный договор!

Можно ли запретить министру выдвигать законы?

Можно, как показывает ситуация в Латвии. И любые запреты националисты Латвии «подтверждают фактами»… Своими «фактами». В данном случае, политики правящей коалиции основываются на мнении националистически настроенных латышей, которые выступают против граждан РФ с ВНЖ в Латвии. Есть и другое мнение, но, увы, оно не интересует правящую коалиции. Видимо, в ход идет преамбула Конституции Латвии – «Латвия только для латышей!», которую «изобрел» президент страны Эгилс Левитс.

А как же демократия, о которой так печется правительство страны? Судить вам о демократии в Латвии, уважаемые читатели!

Если разобраться, то что особенного предложил министр Кучинскис?

Ничего особенного! Он не внес предложение, чтобы «ликвидировать» экзамен по латышскому языку, а увеличить сроки, чтобы граждане РФ с ВНЖ сдали экзамен! И это было вызвано не особой любовью к русским, а потому, как Центр управления делами иммиграции не сможет справиться с «потоком» желающих сдать экзамен! Но, как видим, и это предложение оказалось «кошмаром» для националистов страны.

Что же будет с теми гражданами РФ с ВНЖ в Латвии, которые не сдадут экзамен? Их депортируют из Латвии?

На этот вопрос уклончиво ответил г-н Кучинскис: «Надеюсь, нам не придется автобусами вывозить граждан РФ …»

Ситуация просто абсурдная – люди не смогут сдать экзамен по латышскому языку, потому что госучреждения не могут выполнить в срок требования правительства… Но их могут депортировать!

Но разве это волнует Нацблок Латвии?

В последнее время, увы, Нацблок принимает законы один абсурдней другого, но почему же комиссии в ЕП смотрят на это сквозь пальцы? Где же обещанная демократия?

Нет сомнений в том, что о нарушении международных законов, соглашений комиссии ЕП практически не знают – правительство Латвии «на голубом глазу» отчитывается в Брюсселе о том, что жители страны живут дружно-мирно, все выступали за снос советских памятников, с удовольствием размещают в своих домах украинских беженцев, да и зарплаты «жертвуют» на военные нужды, чтобы «отразить действия агрессивного соседа»… Латвийцы об этом не знают, но правительству страны «виднее»…

На заседании комиссии Сейма было высказано такое мнение – «если кому-то выдадут предписание покинуть страну в течение 30 дней, то он же может подать в суд!»

Позвольте, на любого адвоката, иски нужны же деньги! Но главное – где найти честного и компетентного адвоката? В Латвии с этим проблема – лучшие юристы уже давно покинули страну… Но есть еще момент – на время судебных тяжб, гражданин РФ должен покинуть Латвию – предписание! И как же он въедет, простите, в Латвию? И если даже останется, то на что будет жить? Он даже не сможет получить российскую пенсию, например, потому как «в списках не значился», да и медицинское обслуживание будет только платным…

Я задавала этот вопрос депутатам Сейма, но никто из них не смог мне внятно ответить!

Ответы были такие – «Латышский надо знать!», «Будем разбираться по мере поступления проблем!», «Не всем же нужно сдавать экзамен…», «Кто-то из них дойдет до суда ЕС…»

Понятно одно, само государство не может выполнить требования закона… Все это откровенное издевательство над гражданами РФ с ВНЖ в Латвии основано только на ненависти и вольнице, которую получили реальные националисты-нацисты.