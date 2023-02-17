Строить высокоскоростную магистраль Москва — Петербург вместо Siemens возможно будет компания «Синара»

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

17 февраля 2023, 20:50

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

По информации СМИ, обращение в правительство России «Синара» подала в середине июля прошлого года.

Группа «Синара» может стать концессионером строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург. Отмечается, что все необходимые документы компания уже подготовила.

Изначально строить магистраль должна была немецкая компания Siemens, но теперь её место, вероятно, займёт компания «Уральские локомотивы» (бывшее СП Siemens с «Синарой»). К 2028 году должен быть разработан поезд, который сможет развивать максимальную скорость до 400 км/ч. По предварительным оценкам, такой поезд доедет из Москвы в Санкт-Петербург примерно за два часа и 15 минут.

Отметим, что о проекте ВСМ речь шла с 2013 года. Планировалось, что магистраль проложат из Москвы в Казань. В 2019 году маршрут сократили до расстояния между Москвой и Санкт-Петербургом.

В группу «Синара» входит 45 предприятий. Они относятся к различным сферам – транспортному машиностроению (СТМ, Новосибирский электровозоремонтный завод,

РСП-М и прочие), финансам (банк «Синара», Газэнергобанк), агробизнесу, туризму.