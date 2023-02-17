Имущество экс-главы Василеостровского района Ильина арестовано по решению суда

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

17 февраля 2023, 20:43

Фото: canva.com

Под арестом оказалась и собственность его близких. Чиновника обвиняют в получении взяток.

Суд постановил арестовать имущество бывшего главы Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуарда Ильина. Аналогичное решение приняли в отношении его родственников, сообщает "Петроград".

Ильина обвиняют во взяточничестве во время пребывания на посту руководителя района.

Под арест попали дом и шесть квартир Ильина. Кроме того, изъято два автомобиля моделей BMW и Suzuki. Первым автомобилем владеет сын бывшего чиновника. Второй принадлежит сестре экс-главы района.