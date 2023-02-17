В субботу петербуржцев ждёт метель, власти уже объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

17 февраля 2023, 20:34

Фото: canva.com

Порывистый ветер периодами будет набирать скорость до 15-18 метров в секунду.

В Северной столице объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и метели. По данным Гидрометцентра, непредсказуемая погода сохранится в течение всего субботнего дня.

Направление ветра будет восточным и юго-восточным, порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. На некоторых участках города синоптики прогнозируют метель.

Ближе к ночным часам ветер станет ослабевать, а погода, как ожидается, будет нормализоваться.

Отметим, что главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что в субботу в городе будет небольшой снег, в воскресенье планируется умеренный снегопад. Что касается температуры воздуха, на ближайшие дни Колесов пообещал «слабоморозную погоду»: от двух до семи ниже нуля.