Скончался заслуженный лесовод Российской Федерации Вячеслав Аитов

Аргументы Недели → Общество 13+

17 февраля 2023, 20:09

Фото: t.me/Minles_SO

В Самаре ушел из жизни бывший главный лесничий Самарского управления лесами, заслуженный лесовод РФ Вячеслав Аитов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования Самарской области.

Вячеслав Аитову было 82 года. Он родился в 1940 году в Исаклинском районе.

Окончив Саратовский сельскохозяйственный институт, он вернулся в родной регион и работал долгие годы.

Он прошел путь от лесничего, до руководящих постов – он был директором Нефтегорского, Новобуянского лесных хозяйств, заместителем начальника по экономике.

До 2000 года он занимал пост главного лесничего Самарского управления лесами.